Vida de paranaense (Crédito: Franklin de Freitas)

Em 2021, considerando-se as linhas de pobreza propostas pelo Banco Mundial, cerca de 2 milhões de pessoas (ou 17,3% da população do Paraná) estavam na pobreza. Entre estas, 429 mil (ou 3,7% da população) estavam na extrema pobreza. É o maior número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Paraná desde o início da série, em 2012.

Os dados, divulgados nesta sexta-feira (02 de dezembro) pelo IBGE, revelam que entre 2020 e 2021 houve aumento de 16,7% no grupo abaixo da linha de pobreza, o que significa 286 mil pessoas a mais nessa condição em relação a 2020. Por outro lado, o contingente na extrema pobreza teve queda de 1,5% (menos 6,5 mil pessoas).

De toda forma, o número de pessoas abaixo da linha da pobreza no Paraná é recorde para a série histórica.

Entre 2012 e 2015 o contingente de paranaenses sobrevivendo com menos de R$ 486 mensais teve queda no estado, passando de 1,63 milhão para 1,49 milhão. Em 2016 e 2017, contudo, vieram duas altas consecutivas, o que fez o número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza subir para 1,69 milhão. O número voltou a cair em 2018 (para 1,65 milhão), mas desde 2019 (ainda antes da pandemia de Covid-19) voltou a subir, com a situação se agravando a partir da crise sanitária: em 2020 havia 1,71 milhão de pessoas com rendimento per capita de US$ 5,50 PPC, número que superou a marca dos 2 milhões pela primeira vez no ano passado.

O Banco Mundial adota como linha de pobreza os rendimentos per capita US$ 5,50 PPC, equivalentes a R$ 486 mensais per capita. Já a linha de extrema pobreza é de US$ 1,90 PPC, ou R$ 168 mensais per capita.

Curitiba

Na capital paranaense, o IBGE calcula que há 187 mil pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, o equivalente a 9,6% da população curitibana. Entre esse grupo, 45 mil pessoas (ou 2,3% da população) estão na extrema pobreza. Os dados consideram apenas o município de Curitiba.

Assim como aconteceu a nível estadual, na cidade o contingente de pessoas na pobreza teve alta entre 2020 e 2021, de 7,13% (com 12,5 mil indivíduos passando a sobreviver com menos de R$ 486 por mês). A extrema pobreza, por outro lado, teve queda de 36,9%, com 26,5 mil pessoas deixando a condição de pobreza extrema.