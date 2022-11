PF

No sábado (7) policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira em ação integrada com policiais federais realizavam patrulhamento aquático em Pato Bragado-PR quando avistaram uma embarcação saindo da margem paraguaia, sentido a margem brasileira.

O condutor abandonou a embarcação em um porto clandestino e fugiu em meia a mata. O homem não foi encontrado.

