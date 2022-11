PMPR

Na manhã de quarta-feira (30), policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira em ação integrada com policiais federais realizavam patrulhamento próximo ao aeroporto de marechal Cândido Rondon-PR quando deram ordem de parada a um caminhão. O motorista não acatou a ordem de parada e fugiu sentido a cidade de Mercedes-PR pela rodovia BR 163, abandonou o caminhão e fugiu a pé em uma região de mata e não foi encontrado. O caminhão estava carregado com 35.000 pacotes de cigarros contrabandeados.

