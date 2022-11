PF

Em mais uma ação conjunta integrada, policiais federais e o BPFron apreenderam, na noite da última sexta-feira (18), duas embarcações com mercadorias contrabandeadas do Paraguai, no rio Paraná, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná

Por volta das 18h30, durante o patrulhamento ostensivo fluvial, os policiais visualizaram uma embarcação de alumínio motorizada atracando em um porto clandestino, após a travessia irregular no rio Paraná. Ao se aproximar para a abordagem, os condutores fugiram pela mata local abandonando a embarcação com volumes embalados com fita plástica em seu interior. Foram encontrados volumes com cigarros eletrônicos e assistentes virtuais no valor aproximado de 80.000 reais ao todo.

