Divulgação/BPFron

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), apreendeu mais de três toneladas de substância análoga a maconha no domingo (27), durante patrulhamento em área rural de Diamante D’Oeste, na região Oeste do Estado.

LEIA MAIS NO BLOGT PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI