PCPR atende o público com Delegacia Móvel em Matinhos –

A delegacia móvel da Polícia Civil do Paraná (PCPR) estará na praia de Caiobá, em Matinhos, neste sábado e domingo (30 e 31) e em Guaratuba no sábado e domingo (07 e 08).

No fim de semana do Natal a PCPR atendeu veranistas com a Delegacia Móvel no sábado e domingo (24 e 25), na orla da praia de Caiobá. Os cidadãos tiveram acesso a serviços de polícia judiciária entre as 9h e às 17h no local.

Com a Delegacia Móvel, os policiais civis ficam à disposição de turistas e moradores boletins de ocorrência, termos circunstanciados e prestando suporte às demais forças de segurança.

A unidade móvel funciona em um ônibus, com instalações modernas e equipamentos de última geração. A estrutura conta com internet 4G, sistema de câmeras de monitoramento, gerador de energia elétrica independente, computadores que permitem seis atendimentos simultâneos e acessibilidade para pessoas com limitações de locomoção.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.