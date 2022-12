Divulgação / Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná divulgou nesta quarta-feira (21) a imagem de um homem envolvido em um roubo a residência, ocorrido no dia 16 de dezembro, no bairro Vila de Furnas, em Ivaiporã, região Norte do Estado.

Veja mais AQUI, no Plantão de Polícia.