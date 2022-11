Fábio Dias 2022

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) finalizou a digitalização de 23.060 inquéritos policiais (IP) físicos, em todo o Estado. O trabalho, iniciado em 2019, digitalizou procedimentos que tramitavam fisicamente entre as delegacias de Polícia e as promotorias de justiça.

Leia mais no blog Plantão de Polícia.