Foto: Fábio Dias/EPR

A Polícia Civil do Paraná elucidou o homicídio de Douglas de Oliveira Dias, ocorrido no dia 26 de junho, no bairro Contorno, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. Dois homens, de 25 e 30 anos, foram presos preventivamente nesta quinta-feira (22), na mesma região.

