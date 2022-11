PCPR/divulgação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante o secretário municipal de obras de Ortigueira, no Norte do Estado por corrupção passiva. A ação aconteceu ontem na região central da cidade.

A PCPR recebeu a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR) e iniciou as diligências para estabelecer as dinâmicas do fato. De acordo com as investigações, o servidor extorquia comerciantes e empresários da cidade para que eles fornecessem um valor para liberação de alvarás e documentos.

Após as investigações, a PCPR verificou que o servidor iria receber R$ 5 mil de um empresário local, momento em que as equipes o prenderam em flagrante e apreenderam a quantia em dinheiro.