Divulgação

Seis pessoas foram presas nesta manhã de quarta-feira, 14, em uma operação da Polícia Militar do Paraná, por meio da Diretoria de Inteligência. As prisões integram a segunda fase da Operação Alcântara. Os alvos são integrantes de organizações criminosas envolvidas com o tráfico internacional de drogas e cerca de 200 homicídios no litoral paranaense.

