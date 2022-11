Divulgação





A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagou uma operação, em conjunto com as Polícias Civis do Maranhão (PC/MA), Espírito Santo (PCES) e Minas Gerais (PCMG), contra pirataria de livros digitais, na manhã desta quarta-feira (30). No Paraná, um mandado de busca e apreensão foi cumprido, em Curitiba.

A ação tem como objetivo reprimir crimes praticados contra a propriedade intelectual por meio da divulgação de livros, violando os direitos dos autores, e faz parte de uma mobilização do Ministério da Justiça e Segurança Pública por intermédio do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas (Ciberlab). Além dos mandados, foram cumpridos bloqueios, suspensões e desindexações de sites e exclusão de perfis em plataformas de redes sociais.

Durante o mandado, a equipe policial apreendeu três computadores, um celular, pen drive e cartão de memória. Os objetos serão encaminhados à perícia. A PCPR segue investigando a fim de localizar os suspeitos envolvidos no crime.

PENA- Para quem pratica pirataria de livros, a pena é de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.