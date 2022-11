Fabio Dias/PCPR

A Polícia Cívil do Paraná (PCPR), com apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), prendeu preventivamente 11 pessoas e cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra organizações criminosas envolvidas em roubos de caminhonetes. A ação ocorreu na quinta-feira (24), nas cidades de Guaíra e Umuarama, no Paraná, em Chapecó, Santa Catarina, e Vitória da Conquista, na Bahia.

