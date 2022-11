Reprodução PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulga imagens de suspeitos envolvidos no homicídio de Jhenifer Cristiane Borges Gonçalves, ocorrido no dia 24 de novembro, no bairro Cajuru, em Curitiba.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI