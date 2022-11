(Divulgação)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou ontem (14 de novembro), em suas redes sociais, um alerta sobre um novo golpe na praça, que está sendo chamado de “golpe da figurinha”. Essencialmente, o que acontece é que golpistas estão se aproveitando da febre do álbum da Copa do Mundo para conseguir roubar dados pessoais de diversas pessoas.

O golpe, conforme a PCPR, acontece pelo WhatsApp, com a pessoa recebendo uma mensagem que a convida para participar de uma suposta promoção que promete o álbum da Copa do Mundo e 400 figurinhas. Para participar, o usuário deve clicar em um link e responder a um questionário encaminhado junto com a mensagem.

“Ao responder a todas as perguntas, o site direciona para uma página com três caixas de presente, induzindo o usuário a escolher uma das três para ganhar o prêmio. Após a escolha, o usuário é induzido a encaminhar o link para os amigos, aumentando a circulação do golpe e coletando mais dados pessoais de outras pessoas”, alerta a polícia.

Para que as pessoas evitem cair no golpe, a corporação traz algumas dicas. Entre elas, desconfiar de propostas tentadoras; comprar o álbum e figurinhas em pontos oficiais; e não compartilhar informações e dados pessoais em sites que não sejam seguros.