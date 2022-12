Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu 1 tonelada de maconha e prendeu um homem, de 33 anos, por tráfico de drogas, na madrugada desta quarta-feira (21), em Pato Branco, região Sudoeste do Estado. Estima-se que a apreensão da droga cause um prejuízo de R$ 10 milhões para o crime organizado.

A ação foi realizada com auxílio dos cães policiais da PCPR durante uma operação com o intuito de fiscalizar ônibus e cargas interestaduais.

