Divulgação/PF

Uma grande quantidade de cédulas de dólares do Zimbábue foi apreendida pela Polícia Federal (PF), durante uma barreira policial na rodovia BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, no último sábado (26). Os policiais federais pararam um veículo que seguia com destino a cidade de Cascavel, dirigido por um brasileiro, conduzindo um cidadão paraguaio.

