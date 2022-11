Divulgação / PF

A Polícia Federal apreendeu um caminhão com 3 toneladas de maconha no Litoral do Paraná, na noite de quinta-feira (24). A ação da apreensão foi feita em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil do Paraná e a Polícia Militar do Paraná.

