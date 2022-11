Divulgação/Força Verde

Militares do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, durante atendimento de denuncia na zona rural do município de Iporã/PR, localizou no interior do freezer de uma residência 01 (uma) uma paca abatida, totalizando 3,260 Kg, animal este especialmente protegido e catalogado na Lista de Mamíferos Ameaçados a extinção no Estado do Paraná.

