SESP/PCPR/PMPR

A Secretaria da Segurança Pública (Sesp) iniciou operação de fiscalização contra o tráfico de drogas. A ação integrada entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) começou neste sábado (24), com atuações na rodoferroviária de Curitiba, na Rodoviária do Balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, e rodovias no Litoral. As fiscalizações serão realizadas durante todo o Verão Maior Paraná.

