Fabio Dias/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou uma criança, de 11 anos, que estava desaparecida desde terça-feira (15), em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi localizada nesta sexta-feira (18), no bairro Cachoeira, no mesmo município.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI