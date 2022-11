Divulgação/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante dois homens, de 42 e 43 anos, suspeitos de tráfico de drogas, nesta quinta-feira (10), na BR-277, em Foz do Iguaçu, região Oeste do Estado.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI