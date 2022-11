Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/Fábio Dias/EPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens, na segunda-feira (28), nos bairros Boa vista e Santa Cândida, em Curitiba. Os indivíduos são suspeitos do homicídio do ex-PM Geraldo Ferraz dos Santos no dia 25 de outubro, no bairro Abranches. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em que foram apreendidos documentos e celulares.

