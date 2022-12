Fábio Dias/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 36 anos, por vender combustível adulterado, no sábado (3), no bairro Portão, em Curitiba. A prisão foi realizada durante uma fiscalização conjunta com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) e com a Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen).

