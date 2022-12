Fábio Dias/EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 27 anos, por tentativa de homicídio ocorrida no dia 27 de agosto deste ano, no bairro Fazenda Velha, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. A captura aconteceu na manhã desta segunda-feira (12), no mesmo município.

