Beatriz Jarzinski/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um suspeito do homicídio ocorrido em setembro deste ano no bairro Tatuquara, em Curitiba. A captura foi realizada na manhã desta terça-feira (22), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana.

