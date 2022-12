A PM no Centro de Curitiba: mais segurança (Franklin de Freitas)

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou nesta segunda-feira (5) a Operação Natal, que funcionará durante o mês de dezembro nos 399 municípios paranaenses. Em Curitiba, a ação foi lançada na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, com a presença de mais de 100 policiais militares.



“A ação vai acontecer até 24 de dezembro, todos os dias, até as 23 horas, de forma a garantir que as pessoas, os turistas e os comerciantes tenham mais tranquilidade na hora de transitar e fazerem suas compras”, disse o subcomandante-geral da PMPR, coronel Carlos Eduardo Cidreira.



Neste período, o comércio central de Curitiba já funciona em horário diferenciado de fim de ano, além das diversas atrações de Natal na região Central e nos bairros.



A operação foi desenvolvida por conta da chegada do período de festas de fim de ano, do incremento na economia pelo pagamento do 13º salário e a expansão do horário comercial das lojas, que aumentam o fluxo de pessoas em shoppings, feiras e demais locais de comércio.



Na semana passada a Guarda Municipal de Curitiba também iniciou a operação especial de fim de ano, e reforçou o efetivo na região Central e nos bairros da Capital.



Além dos locais das atividades temáticas, a corporação também estará mais presente nos eixos comerciais da cidade, levando em conta o horário comercial estendido nessa época, e a maior circulação de pessoas no período de festas. Nos bairros, os principais eixos comerciais terão patrulhamento preventivo intensificado pelos núcleos da GM.