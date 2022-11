A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou 16 cachorros em situação de maus-tratos nesta semana em São José dos Pinhais e Colombo. A primeira ação contou com o apoio do Instituto Fica Comigo. Os animais foram levados para o instituto, onde foram examinados e estão aguardando adoção. O indivíduo responsável não foi localizado até o momento.



Na segunda ação, os policiais civis resgataram outros cachorros em um canil clandestino, em Colombo. Os animais encontravam-se em situação precária e sem vacinação. O indivíduo responsável aceitou doar os cães.