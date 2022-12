(Divulgação PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma perícia papiloscópica em um local de crime, em Matinhos, região litorânea do Estado, no sábado (17). A ação dos policiais aconteceu após um furto em uma residência. No local, foram coletados objetos e fragmentos de impressões digitais.

