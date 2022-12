Divulgação/PMPR

A Polícia Militar do Paraná distribuiu mais de duas toneladas de alimentos e 1,2 mil brinquedos para crianças do bairro Caximba, em Curitiba, promovendo um Natal mais digno e farto para as famílias da região. A ação aconteceu na manhã deste sábado (24).

Foi entregue uma tonelada de alimentos em cestas básicas para aproximadamente 100 famílias e mais uma tonelada em alimentos diversos, que foi entregue para uma associação e serão utilizados para a alimentação diária de cerca de 350 crianças pelo período de um mês.

“É uma ação muito gratificante, pois mostra o que realmente é a Polícia Militar do Paraná no dia a dia. Nos aproximamos das comunidades, auxiliamos e ajudamos sempre que possível no que elas necessitam. A PMPR é uma família que ajuda as outras e isso é o que nos motiva cada vez mais”, disse o diretor de Projetos da PMPR, tenente-coronel Paulo Roberto Lima.

Além dos brinquedos também foram arrecadadas roupas que foram distribuídas para os moradores do bairro Caximba.