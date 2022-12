Policiais civis e militares prendem mulher e apreende adolescente por maus-tratos a animais em Matinhos –

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu uma mulher, de 50 anos, e apreendeu um adolescente, de 16 anos, por maus-tratos a animais em Matinhos, no Litoral do Estado. Durante a ação, ocorrida no domingo, os policiais resgataram ainda cinco cachorros e apreenderam uma carabina de airsoft.

