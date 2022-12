Reprodução/MPPR

Em Curitiba, o Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta semana, em 30 de novembro, mandado de prisão expedido pela Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Curitiba contra um policial civil aposentado. Ele tinha condenação judicial, com trânsito em julgado, pelos crimes de quadrilha e práticas de escutas telefônicas sem a devida autorização judicial (os chamados “grampos”) e agora deve iniciar o cumprimento da pena, fixada em 11 anos, 8 meses e 15 dias.

