CIROCAM vai reforçar a Operação Verão no litoral paranaense aos finais de semana (Crédito: Divulgação/SESP/PR)

A Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Cirocam), da Polícia Militar do Paraná (PMPR), vai reforçar a segurança no Litoral do Estado durante a temporada. Serão cinco equipes aos finais de semana e também na semana das festas de fim de ano, com quatro policiais militares pilotando as motocicletas e um policial militar na garupa.

A Cirocam faz o policiamento ostensivo especializado em que policiais militares atuam no motopatrulhamento tático. O objetivo é garantir a ostensividade, a prevenção aos delitos e também a aumentar a capacidade de resposta da corporação quando necessárias intervenções de caráter reativo.

“Durante toda a temporada, nossas equipes serão deslocadas ao litoral paranaense aos finais de semana e também nas festas de Natal, Ano-Novo e Carnaval, a fim de dar ainda mais segurança para os veranistas e moradores. Além disso, desenvolvemos um policiamento agilizado em várias regiões”, destacou o comandante da companhia, major Carlos Cesar de Souza Peres.

Na temporada 2021/2022, a companhia atendeu 44 ocorrências, resultando em 11 prisões em flagrante e 20 termos circunstanciados. Apreendeu, ainda, duas armas de fogo e drogas e cumpriu ordens judiciais que resultaram em 45 prisões.

“É um trabalho conjunto de todos os militares estaduais e temos certeza que durante toda esta temporada vamos poder levar ainda mais segurança para quem mora e para quem visita o litoral paranaense”, disse o Major.

EFETIVO – Além do efetivo policial que atuará em períodos específicos, a Polícia Militar do Paraná contará com mais de 600 militares que atuarão durante toda a temporada no Verão Maior Paraná.