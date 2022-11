DER

A Copel solicitou à Defesa Civil a interdição preventiva de uma ponte sobre o rio Capivari, localizada em Campina Grande do Sul, distante cerca de um quilômetro da barragem da Usina Governador Parigot de Souza, na região da A.M.O Piscicultura.

As chuvas contínuas iniciadas no último dia 26, intensificadas no início desta semana, elevaram rapidamente o nível dos rios e reservatórios da bacia do Atlântico Sudeste.

Na tarde desta terça-feira (29), a empresa iniciou a operação de abertura de comportas do vertedouro da represa do Capivari, que não era aberto desde 2016. A última vez em que essa ponte foi afetada pela cheia foi em 2010.

A previsão é de que o tempo permaneça instável ao longo dos próximos dias, com possibilidade de aumento das vazões.

Com a perspectiva de aumento gradativo da vazão de água no leito do rio abaixo da barragem da Usina Parigot de Souza, a Copel reforça a necessidade de atenção por parte da população com a elevação do nível do rio Capivari.