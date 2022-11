(Valquir Aureliano)

A ponte da Rua Professor Dário Garcia, sobre o Rio Barigui, no bairro São João, precisou ser interditada na quarta-feira para manutenção. A estrutura dá passagem aos motoristas que transitam entre os bairros Santa Felicidade, São João e Vista Alegre fazendo o caminho pelo Parque Tingui.



Durante um serviço de rotina, a equipe do Distrito de Galerias da Secretaria Municipal de Obras Públicas identificou a necessidade de refazer por completo a estrutura de contenção da cabeceira da ponte, danificada pela ação do tempo e pelo fluxo intenso de veículos na região.



Os serviços já começaram e devem ser concluídos até a próxima semana. A obra está sendo realizada em caráter emergencial.