Pontos impróprios melhoram e são aptos para banho e prática de esportes, segundo Boletim de Balneabilidade do IAT Foto: Alessandro Vieira/Sedest-

O segundo boletim de balneabilidade da temporada de verão 2022/2023, divulgado pelo Instituto Água e Terra (IAT), aponta melhoras em dois pontos considerados impróprios na última semana. Agora, as águas da altura do Porto de Cima (no Rio Nhundiaquara) e o Terminal Turístico do Rio Paranapanema (no município de Primeiro de Maio, no Norte do Estado), são considerados aptos para banho e prática de esportes.

Desta forma, apenas Ponta da Pita, no Litoral do Estado, segue impróprio para as atividades. Nas festas da virada de ano, portanto, o Paraná conta com 55 pontos próprios para banho e prática de esportes. Ao todo, são monitorados 66 pontos no Litoral e nas Costas Oeste e Norte, sendo 10 deles considerados sempre impróprios por serem foz dos rios no Litoral, ou seja, locais que drenam as áreas urbanas.

Os boletins de balneabilidade são disponibilizados toda sexta-feira pelo IAT, durante a temporada de verão, período em que há maior fluxo de usuários nos locais monitorados. As amostras de água são coletadas nas segundas-feiras e analisadas durante a semana no laboratório do Instituto, em Curitiba. Ao longo desta temporada do Verão Maior Paraná, serão emitidos nove boletins, até o dia 17 de fevereiro de 2023, na semana do Carnaval.

COMO SABER – Os locais próprios são marcados com bandeira azul e os impróprios com bandeira vermelha, indicando contaminação da água pela bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos. Esses locais podem ser danosos à saúde, com transmissão de bactérias, vírus, dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros.

Monitoramento/Balneabilidade, ou ainda baixar o APP “Balneabilidade Paraná”, disponível para celular Android no Google Play. O serviço é ofertado há mais de 30 anos e realizado no período de maior fluxo de veranistas. A análise das amostras de água é feita no laboratório do órgão ambiental, de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000, e os resultados são divulgados de forma semanal.