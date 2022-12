Um eletrodoméstico que se popularizou muito nos últimos anos é a Air Fryer, inclusive se tornando um dos aparelhos de cozinha mais vendidos e procurados na última Black Friday e agora no período de natal.

Tamanho interesse é justificado porque ela é capaz de trazer uma enorme praticidade para o dia a dia, além de deixar os preparos muito mais saudáveis.

Traduzindo literalmente do inglês, air fryer significa “fritadeira a ar”, ou seja, é um tipo de fritadeira elétrica que usa o calor e a movimentação do ar para cozinhar a comida e o resultado fica semelhante ao de uma fritura, porém semo uso de óleo.

Por ser chamada de fritadeira, muitas pessoas acreditam que ela serve apenas para preparar alimentos que são tradicionalmente fritos, mas isso é um engano e ela pode fazer muito mais.

Como um fritadeira air fryer funciona?

Pode parecer algo muito excepcional, mas na verdade é apenas uma combinação bem simples de ar e calor.

Em outras palavras, as fritadeiras desse tipo possuem uma fonte de calor que fica logo acima da bandeja de cocção dos alimentos. Acima dela, tem também uma hélice, que faz com que esse calor circule dentro do espaço, dando a volta ao redor dos alimentos.

Essa combinação já é o suficiente para “fritar” os preparos que são colocados ali em poucos minutos!

Uma das grandes vantagens desse tipo de produto e que ele é prático e facilita o dia a dia na cozinha. Mais do que isso, ele não serve apenas para alimentos tradicionalmente fritos e pode preparar uma série de pratos diferentes.

Qual a melhor air fryer?

É praticamente impossível definir apenas um modelo como a melhor fritadeira air fryer do mercado. Isso porque os recursos e funcionalidades variam, bem como o preço.

Talvez para você a melhor air fryer seja aquela que tem todos os recursos possíveis, mesmo que você precise pagar caro para isto, já para outra pessoa, a melhor opção talvez seja aquela que tem uma valor mais acessível e alguns recursos bons, mas mais limitados.

Apesar disso existem alguns modelos que são mais queridinhos pelos consumidores, como as fritadeiras 4 Litros da Mida ou os modelos Oven da Britânia ou Oster.

Air Fryer gasta muita energia? Vale a pena ter uma?

Esta é uma dúvida muito comum, muita gente acha que o gasto gerado com energia elétrica pode não compensar o uso deste eletrodoméstico, há alguns anos quando as primeiras air fryers foram lançadas talvez isto pudesse ser verdade, porém hoje a maioria delas é bem econômica e seu uso quase não impacta na conta de energia.

Então além de não gastar tanta energia assim, o uso do óleo de cozinha diminui, implicando em um gasto reduzido com este item na hora de ir as compras.

Agora você já sabe que as air fryes não gastam muita energia, mas o principal motivo que leva as pessoas a se interessarem por comprar uma air fryer é melhorar a qualidade de vida através de uma alimentação mais saudável, sem utilizar óleo de cozinha, se este é seu objetivo, então vale a pena ter uma air fryer sim.

O que avaliar antes de comprar uma air fryer

Você certamente não vai querer cometer um erro e escolher uma air fryer de má qualidade. Seja na compra física ou online, a primeira e principal coisa a se fazer é pesquisar bem antes de tomar sua decisão.

Segundo especialistas do site Review Airfryer, um dos principais erros que as pessoas cometem na hora da compra online é o de se empolgarem com os modelos mais vendidos nas lojas online, ao fazer isto muitos apenas compram sem pesquisar mais a fundo sobre os prós e contras do produto.

É fazendo esta pesquisa que você vai conseguir identificar quais air fryers costumam dar mais problema, que quebram fácil ou tem teflon de má qualidade, desta forma é possível descartar vários modelos e ir refinando sua busca até encontrar fritadeiras que são mais robustas e confiáveis.

Portanto a primeira coisa que você deve fazer antes de comprar uma air fryer é pesquisar a opinião de quem já comprou, assim você poderá ver se tem muitas reclamações sobre um determinado produto ou encontrar aqueles produtos que tem mais elogios.

Além da opinião dos clientes é muito importante ver os recursos que cada airfryer oferece e comparar o preço das mais sofisticadas com os modelos mais simples, as vezes é possível pagar apenas um pouco mais do que você pagaria num modelo de fritadeira simples e conseguir comprar uma bem melhor que venha com mais recursos e acessórios extras.