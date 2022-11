José Fernando Ogura/SMCS

O tema “Celebre a vida” do Natal de Curitiba embalou a Regional Portão nesta quarta-feira (23/11), na Rua da Cidadania Fazendinha. Mais de 250 estudantes das escolas municipais CEI Prof. Adriano Robine, São Luiz, Presidente Pedrosa, Maria Nicolas e Itacelina Bittencourt, da mesma regional, receberam o prefeito Rafael Greca para assistir ao auto de Natal.

Programação nas Regionais continua na sexta-feira (25/11) e segue até 15 de dezembro, sempre às 15h

A celebração teve a participação da Banda Lyra, do personagem Curitibinha, do Papai Noel, coral das crianças e até de uma ovelhinha, que fez a alegria das crianças.

“Está começando o tempo mais bonito do ano, celebramos o primeiro Natal do nosso Senhor Jesus Cristo das dez regionais da nossa cidade. O coração do prefeito agradece a presença de todos vocês”, disse o prefeito.

Maria Eduarda Guimarães, do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Adriano Robine, participou pela primeira vez.

“Moro aqui perto, mas nunca tinha vindo na festa da regional, estou muito animada, toda a decoração está muito linda, com verde e vermelho”, contou a menina.

As atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais foram abertas oficialmente na noite desta terça-feira (22/11), com o auto Espírito de Amor e Confraternização. Um trecho do espetáculo foi apresentado na abertura dos festejos, no Centro Histórico.

A partir desta quarta-feira (23/11), o espetáculo será encenado integralmente e volta a ser uma das principais atrações natalinas até 1º de dezembro, de terças às quintas-feiras, às 19h30.

Presentes

Também prestigiaram o auto de Natal no Portão o vice-prefeito Eduardo Pimentel; a secretária Municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila; o assessor de Articulação Política, Lucas Navarro; o administrador regional do Portão, Gerson Gunha; a assessora especial Cibele Fernandes Dias, a presidente da FAS, Maria Alice Herthal; o comandante da Guarda Municipal de Curitiba, inspetor Carlos Celso dos Santos Junior, além de professores e estudantes da rede municipal de ensino.

Confira as datas de apresentações nas regionais nas próximas semanas:

TATUQUARA – 25 de novembro, às 15h

(R. Olivardo Konoroski Bueno, 100)

PINHEIRINHO – 29 de novembro, às 15h

(Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso)

BOA VISTA – 30 de novembro, às 15h

(Av. Paraná, 3.600 – Bacacheri)

MATRIZ – 1º de dezembro, às 15h

(Praça Rui Barbosa, 101 – Centro)

CIC – 7 de dezembro, às 15h

(Parque dos Tropeiros: Rua Maria Lúcia Locher de Athayde – Cidade Industrial De Curitiba)

BOQUEIRÃO – 8 de dezembro, às 15h

(Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430)

SANTA FELICIDADE – 12 de dezembro, às 15h

(Rua Santa Bertila Boscardin, 213)

CAJURU – 15 de dezembro, às 15h

(Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150)