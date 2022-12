Claudio Neves/Portos do Paraná

O Porto de Paranaguá recebe no domingo (18) o maior navio de passageiros de sua história. O MSC Armonia traz ao Litoral do Paraná 2.100 turistas, todos brasileiros, além de 600 tripulantes. Essa será uma escala teste, para avaliar a possibilidade do porto paranaense atender a linha da MSC Cruzeiros de forma regular.



A parada em Paranaguá será a segunda depois do embarque do grupo, sábado, em Itajaí (SC). Na sequência, o navio segue para Rio de Janeiro, Rio Grande e Ilhabela, voltando para Itajaí.

Depois de três anos, o Porto de Paranaguá voltou a receber navio de passageiro em novembro. Com 205 metros de comprimento, o navio Viking Octantis trouxe 292 turistas e 258 tripulantes dos EUA.