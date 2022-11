(Claudio Neves/Portos do Paraná)

O Porto de Paranaguá recebeu, ontem, o primeiro navio de turismo desde a pandemia da Covid-19. Com 205 metros de comprimento, o navio Viking Octantis trouxe 292 turistas e 258 tripulantes. Eles saíram de Nova York, nos Estados Unidos, e chegaram ao Brasil pelo Rio de Janeiro. Do Paraná seguem para Ushuaia (o fim do mundo), na Argentina. A opção pela escala no porto paranaense considerou as belezas do Litoral do Estado, com quase 80% dos pacotes vendidos antes do desembarque. Entre os destinos escolhidos estavam a Ilha da Cotinga, Ilha do Mel, Morretes, Antonina e Paranaguá. “O Porto de Paranaguá é multipropósito e, apesar de não ter um terminal exclusivo para navios de turismo, conta com espaço de pátio no cais que permite a criação de uma estrutura de receptivo itinerante, como fizemos hoje”, explica o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Com a pandemia, o Porto de Paranaguá ficou três anos sem receber cruzeiros. O último com parada turística em Paranaguá foi o MS Hamburg, em dezembro de 2019. Antes desse, o porto paranaense recebeu o Midnatsol, em outubro de 2016.