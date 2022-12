UTI COVID – Hospital Trabalhador em Curitiba – 01/09/2020 – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O boletim da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) desta terça-feira (27) confirmou mais 2.622 casos da doença e oito mortes. Os óbitos foram de pessoas entre 47 e 86 anos.



Apesar de ainda estar em um patamar alto de novos casos confirmados, os casos estão em queda no Estado. Até esta terça, a média móvel diária estava em 2.670 casos nos últimos sete dias, 14,6% menos que duas semanas atrás.



Os pacientes que foram a óbito residiam em: Araucária (3) e Londrina (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Francisco Beltrão, Curitiba e Cascavel.



O total no Estado chegou a 2.840.508, sendo 1.916 nas últimas 24 horas. As mortes na pandemia somam 45.440, uma nas últimas 24 horas.