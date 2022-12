Imagem ilustrativa/Pedro Ribas/SMCS

No dia 07 de dezembro, a partir das 19h, o Instituto Incanto, junto com o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial da Cultura, irá realizar o espetáculo musical de Natal Luzes do Brasil. A apresentação única, patrocinada por Cimentos Itambé, Schattdecor e Merco Soluções em Saúde, será na Praça Afonso Botelho (Praça do Athletico) e a entrada é franca. Toda a produção e o elenco da peça são compostos por crianças e adolescentes, profissionais e voluntários da ONG e têm a participação do coral InCanto, que é resultado das oficinas de canto e música da instituição.

A história da peça começa quando a matriarca de uma família acaba falecendo e os netos ficam com a missão de fazer um Natal tão animado quanto o que a avó fazia. Apesar de estarem tristes, o chimarrão da nora gaúcha, o violão do vizinho cuiabano, os passarinhos das velinhas cariocas e a soma de tanto afeto fazem com que a data seja um grande espetáculo e tenha a junção de diversas culturas em apenas uma noite, da mesma forma que acontece nas famílias brasileiras.

“Levar nossos atendidos para fazerem uma apresentação aberta ao público já é incrível. Mas, quando a apresentação é de Natal, toda a magia que tentamos levar para eles, realmente é concretizada. O espetáculo está lindo, a história é emocionante e nossos pequenos, crianças e adolescentes vindos da favela, vão mostrar que são verdadeiros artistas.”, destaca Camila Casagrande, presidente do Instituto Incanto.

Cultura será explorada durante todo o espetáculo

Durante a apresentação, que contará com performances teatrais, com a participação de artistas de teatro, dança e circo, haverá uma banda e live painting, pintura ao vivo. Essa forma de arte é performática e a artista Júlia Zanella fará uma peça de arte visual diante dos olhos do público.

Segundo a organização, o objetivo é apresentar a pluralidade artística e cultural brasileira e fazer com que o público sinta-se parte da apresentação e se veja representado. Promover a ocupação do espaço público, incentivar e valorizar a cultura local de Curitiba (PR) e Região Metropolitana e apoiar a manutenção das atividades artísticas da ONG também são pontos que serão aprofundados.

“A família Silva tenta organizar uma festa de Natal, a primeira depois de perder a avó, Dona Cila. Como celebrar a vida e o encontro em meio ao sentimento de luto e saudade? A família Silva vai precisar de muuuita ajuda para deixar tudo perfeito. É preciso adaptar algumas tradições e convencer um por um à retomar com a tão aguardada Festa Natalina. Luzes do Brasil é uma história recheada de música, comida e muito humor.”, explica Gabi Oliveira, produtora do espetáculo.

O espetáculo será na Concha Acústica da praça e a expectativa é que mais de mil pessoas acompanhem a apresentação das arquibancadas. O gramado e as laterais do espaço também estarão liberados para o público. A praça fica localizada em uma região de fácil acesso a diversas linhas de ônibus que conectam vários pontos de Curitiba e região.

Serviço:

Espetáculo “Luzes do Brasil”

Data: 07/12/2022

Horário: 19:30h

Entrada gratuita, sem a necessidade de ingresso ou reserva.

Endereço: Concha Acústica da Praça do Athletico – Praça Afonso Botelho. Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde, Curitiba – PR, 80250-040

Realização: Instituto Incanto, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura.

Patrocínio: Cimentos Itambé, Schattdecor e Merco Soluções em Saúde.