Newton Russo

As obras de construção do prédio que será o mais alto de Curitiba, o OÁS Barigui, começaram. O empreendimento de altíssimo luxo é da GT Building, uma das principais incorporadoras da capital paranaense, e tem como objetivo oferecer um oásis aos moradores, com tudo que há de mais moderno em questão de tecnologia e sustentabilidade disponível no mercado atualmente.

Neste momento está em andamento a etapa de contenção e o sistema construtivo para a realização dessa fase é o chamado Parede Diafragma. “Por ser um prédio de tamanho e área imponentes, temos uma cortina de contenção de grandes proporções e o sistema de parede diafragma permite que executemos apenas uma ou duas lamelas por dia. Sendo assim, nossa expectativa é continuarmos a execução das contenções até o final do ano e isso se estenderá ainda durante o início de 2023”, explica o engenheiro civil e gerente de operações da GT Building, Guilherme Quiles Fujita.

Para 2023, as obras contemplam o término da contenção e o início da execução das escavações e das fundações. O OÁS Barigui tem previsão de entrega para 2027, terá 179 metros de altura e 50 andares, o que proporcionará uma vista única de Curitiba. O bloco de fundação do edifício tem 1500 m³ de concreto, o que é necessário para construção de um prédio de 20 mil metros quadrados.

“Por conta da sua altura, o empreendimento terá estacas com até 5 metros embutidos na rocha. Isso porque o esforço horizontal do edifício é superior que a carga vertical. Ou seja, o vento gera mais força que o próprio peso dele. Então serão tomados todos os cuidados de engenharia para durabilidade e segurança da obra”, explica o gerente de projeto, Heron Martinelli.

Com 59 unidades, apartamentos entre 145 a 280 m² e opções de planta com três ou quatro suítes, o empreendimento da GT Building contará com áreas comuns que encantarão todos os moradores do prédio mais alto de Curitiba. Os últimos três andares do prédio serão destinados à área de lazer, sendo o 48º pavimento destinado à piscina que percorre todo o andar, além de um lindo paisagismo, sauna e espelho d’água. Nesse mesmo andar há uma área de balanço com piso de vidro para se observar a cidade em 360º graus. O 49º e 50º encantam com a área gourmet, champagne bar e luneta disponível para observar as estrelas.

O 5º e o 25º pavimento também serão ambientes compartilhados repletos de facilidades para o dia a dia. O projeto possui conforto termoacústico em vidros, portas, laje e pisos aquecidos, quadras esportivas, piscina coberta e descoberta, espaço fitness e iluminação e persianas controladas por voz.

Sustentabilidade

O OÁS Barigui será um empreendimento carbono zero. Desde sua construção está sendo feita a medição das emissões de gás carbônico por uma empresa especializada do ramo. Após conferidos os dados, o empreendimento comprará créditos de gás carbônico vindos de áreas de reflorestamento e projetos de energia limpa. Para cada tonelada emitida haverá uma contrapartida em créditos de carbono.

“Além de todas as boas práticas de engenharia de execução e projeto que foram dedicadas e pensadas, o OÁS Barigui conta também com uma série de certificações de eficiência energética de bem estar e de sustentabilidade. Esse empreendimento contará com as certificações do GBC Condomínio, LEED, PBE Edifica, Fitwel e Edge”, acrescenta Fujita.

Estudo do túnel de vento

A GT Building contratou uma empresa britânica para realizar um estudo do túnel de vento do OÁS Barigui. A empresa contratada modelou uma maquete do edifício e de tudo que há ao seu entorno com vários sensores que induzem o vento em 360 graus. Por meio de um ensaio climático com dados coletados por institutos de meteorologia foi estabelecido a velocidade média dos ventos no local e feita uma simulação técnica nos túneis de vento para descobrir o limite aceitável de conforto dentro do prédio.

Segundo Heron, o ensaio do túnel de vento para um prédio com a altura como a do OÁS Barigui é extremamente importante e tem grande relevância tanto na estrutura quanto no impacto na fundação. “É por meio desse estudo que o projetista estrutural consegue visualizar onde e de que forma os esforços vão exigir mais concentração de aço, bem como irá direcionar a geometria dos pilares e vigas que darão suporte ao prédio. O estudo também permite que possamos reavaliar a geometria do prédio como um todo”, finaliza Martinelli.