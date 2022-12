(Ricardo Marajó/SMCS)

Com a bela paisagem e a decoração que contorna os detalhes arquitetônicos, o Parque Tanguá foi palco do encerramento dos espetáculos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, na noite desta sexta-feira (23/12), com presença do prefeito Rafael Greca e público de aproximadamente 5 mil pessoas.

O Oratório de Natal do Tanguá, superprodução da Fundação Cultural de Curitiba, narrou com emoção e beleza o nascimento do menino Jesus. O espetáculo de luzes, cores, cantores e bailarinos reuniu milhares de famílias que lotaram o parque para prestigiar o espetáculo que encerrou a maior programação gratuita de Natal do país.

“Uma multidão de mais de 5 mil pessoas no Parque Tanguá assistiu a este espetáculo maravilhoso que encheu de alegria o coração dos curitbanos e dos curitibinhas. Viva Jesus, viva o Natal e viva Curitiba”, disse o prefeito.

Greca estava acompanhado do vice-prefeito Eduardo Pimentel, agradeceu os patrocinadores da programação e desejou a todos os curitibanos um feliz Natal.

“Que brilhe a luz de Deus nos corações dos curitibanos para que jamais falte o pão abençoado, o trabalho digno e a vontade de sermos felizes. Feliz Natal para todos e um bom ano novo, Curitiba”, disse o prefeito.

Quem foi ao Tanguá também viu a queima de fogos que iluminou o céu ao final do espetáculo. Karen Bruch esteve lá com o filho Otto e saiu emocionada com o show.

“Este ano foi a primeira vez que nos empolgamos para ver todas as atrações do Natal de Curitiba e tudo é muito lindo”, disse Karen.

As irmãs Michele e Larissa Manfron foram com a família toda.

“O Natal já é uma época incrivel e poder estar aqui foi emocionante. As crianças aproveitaram o carrosel e o espetáculo estava maravilhoso”, disse Michele.

Decoração

Quem não conseguiu ver toda a decoração antes de o Papai Noel chegar pode ficar tranquilo, já que a beleza das luzes natalinas pela cidade fica até o início de 2023. A decoração vai até o segundo domingo de janeiro (8/1), assim como os carrosséis do Parque Tanguá e do Passeio Público, com passeios gratuitos para a criançada.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Club Athletico Paranaense, Uninter, Banco do Brasil, Marista, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br