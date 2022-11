José Fernando Ogura/SMCS

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, participou na manhã desta quarta-feira (30/11), da missa das exéquias pelo falecimento do frade Franciscano Frei Cássio Vieira de Lima, aos 101 anos, ocorrida no início da tarde de terça-feira (29/11), no Hospital Marcelino Champagnat. O ato religioso foi realizado na Igreja Bom Jesus dos Perdões, em frente à Praça Rui Barbosa, no Centro, pelo padre Frei José Idair Ferreira Augusto.

O enterro foi realizado em seguida, no Cemitério São Francisco, em Curitiba. Greca decretou luto oficial na cidade.

“Como se diz na tradição católica: pauper, pauper, servus, humilis (pobre, pobre, servo, humilde). O Frei Cássio foi um grande amigo da minha família, foi meu diretor espiritual e parceiro de vida”, disse o prefeito Rafael Greca, que falou aos presentes sobre a importância do religioso na sua história e na da cidade.

“Ele teve papel preponderante no movimento da ordem franciscana na cidade, foi companheiro na caminhada que restaurou a Santa Casa depois de um incêndio, reergueu o Albergue São João Batista, trabalhou em obras de misericórdia que espalharam creches, escolas, postos de saúde por toda Curitiba e foi Capelão da Prefeitura quando fui prefeito dos 300 anos da cidade (1993-1996), abençoando as 6 mil obras que fizemos”, completou Greca.

Trajetória espiritual

Emocionado, o prefeito falou da trajetória de vida e espiritual do Frei Cássio que, ordenado em 17 de julho de 1949, viveu 79 anos de vida religiosa. “O Frei Cássio, esse homem que foi um monumento de cultura, foi orgulho de Curitiba, orgulho do Paraná, teve presença forte também em outros municípios além da capital, foi uma figura extraordinária. Seu espírito foi jovem a vida inteira. A disposição foi jovem o tempo todo, nos ensinou a grande lição de São Francisco e agora vai interceder por todos nós e continuar cuidando de Curitiba. Que os anjos o recebam em sua chegada e possam velar seu repouso com cânticos de Glória. Bendito seja pelo muito que amou e trabalhou”, disse Greca.

Além de freis, sacerdotes, freiras, noviças, a comunidade religiosa acompanhou o momento de despedida do frei. A administradora da regional Matriz, Rafaela Lupion, também esteve presente.

Frei Cássio vivia no Convento do Senhor Bom Jesus. No início de novembro, sofreu uma queda, fraturou duas costelas, desenvolveu uma inflamação no tórax e complicações nos rins. O quadro de saúde foi se agravando, deixando-o cada vez mais fraco, até a morte.

Nascido em 22 de agosto de 1921, em Japurá, estado de São Paulo, foi levado à vocação por incentivo da mãe. Frei Cássio ingressou na Ordem dos Frades Menores no dia 20 de dezembro de 1941 e fez a profissão solene no dia 21 de dezembro de 1945. Foi ordenado sacerdote no dia 16 de julho de 1949. Para ele, a definição de ser franciscano aconteceu vendo os padres franciscanos do Seminário de Rio Negro.

Ao longo dos 101 anos de vida foi padre, professor, fundador de colégios, diretor de estabelecimentos de ensino e prefeito de Planalto, no sudoeste do Paraná, entre os anos de 1976 e 1981. Também foi pároco de Piraquara e responsável pelas construções das igrejas de Santa Madalena Sofia e Santo Expedito no Higienópolis, no Bairro Alto.