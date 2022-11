Pedro Ribas/SMCS

O prefeito Rafael Greca pôs fim a um imbróglio jurídico de quase dez anos com o Club Athletico Paranaense, na manhã desta quarta-feira (30/11). Acordos firmados entre a Prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM), e o clube, estabelecem o parcelamento da dívida referente à desapropriação de imóveis para a construção do estádio para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, a Arena da Baixada. O valor de cerca de R$ 32,9 milhões será parcelado em 40 vezes.

“Fico feliz em poder solucionar o problema criado pelo convênio firmado anteriormente e que poderia ainda se arrastar por vários anos”, disse o prefeito, ao agradecer o apoio da PGM. Com Greca, estiveram o presidente do Conselho Administrativo do clube, Mario Celso Petraglia; além dos membros da diretoria, Mauro Osman e Márcio Lara.

Participaram da reunião, ainda, o secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur; o secretário de Finanças, Cristiano Hotz; a procuradora-geral do Município, Vanessa Volpi; a assessora do gabinete do prefeito, Cibele Fernandes Dias; e o assessor especial de Articulação Política, Lucas Navarro de Souza.

Outro impasse resolvido por meio dos acordos é referente a um imóvel não finalizado que seria repassado para utilização do município pelo período de cinco anos. Com as tratativas, fica estabelecido que o clube vai pagar ao município um aluguel no valor total de R$ 3,2 milhões, pelo mesmo período (60 meses).

Legado importante

Greca lembrou que a Arena é importante para a cidade, não apenas para o esporte, mas também para a cultura, uma vez que o espaço coberto já foi palco de uma série de espetáculos e eventos sociais.