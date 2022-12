Arquivo/CMM

A Prefeitura de Maringá lamenta profundamente o falecimento do pioneiro Antonio Mário Manicardi, o “Nhô Juca”, que foi o primeiro servidor municipal, no cargo de diretor administrativo. Ele também foi vereador por três legislaturas e presidente da Câmara Municipal entre 1975 e 1977.

“Nhô Juca” nasceu em Itápolis (SP) e chegou a Maringá em 1952. Foi registrado como o primeiro funcionário da Prefeitura em 15/12/1952, há exatos 70 anos. Além da relevante atuação como político, foi pioneiro do rádio maringaense e poeta. Se destacou na área da comunicação e ocupava a cadeira 20 na Academia de Letras de Maringá, que tem como patrono Humberto de Campo.

O prefeito Ulisses Maia decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do pioneiro, ocorrido na noite desta terça-feira, 13, aos 97 anos de idade. “Nhô Juca foi um grande comunicador, poeta e político. Caminhou junto com a história de Maringá e teve papel fundamental para a construção da nossa cidade. Nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento de luto”, lamentou o prefeito.

Enquanto poeta, Antonio Mário Manicardi escreveu trovas sobre a cidade:

“Maringá tem rumo certo, com seu traçado elegante…

Sinto amor quando estou perto, saudade, se estou distante!”

O pioneiro deixa a esposa Esmeralda, os filhos Antonio Mário Manicardi Filho, Margareth Manicardi e Eraldo Emerson Manicardi e netos.