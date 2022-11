Divulgação

Os tradicionais presépios natalinos do Bairro Novo e do Parque Lago Azul (Umbará) foram abertos para o público nesta segunda-feira (22/11). As instalações integram o Natal de Curitiba – Luz do Pinhais até 9 de janeiro e podem ser visitadas todos os dias da semana (programação abaixo).

Em tamanho natural, as peças dos presépios são criação da artista plástica Rosa Magalhães, da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro, e integram o acervo da Fundação Cultural de Curitiba.

“O presépio faz parte do nosso roteiro de Natal e é um momento muito aguardado pela comunidade local”, disse Luzia Simplício da Silva, chefe do Núcleo Regional da FCC no Bairro Novo.

Na Rua da Cidadania

No Bairro Novo, o presépio fica instalado embaixo da marquise da Rua da Cidadania, voltado para o pátio. Ali estão a Sagrada Família, os três reis magos, camponesas, pastores, animais e um anjo.

A visitação pode ser feita das 8h às 23h, todos os dias. A Rua da Cidadania do Bairro Novo fica na rua Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado

Parque Lago Azul

O presépio do Lago Azul está montado em frente ao antigo moinho de milho, uma das construções originais do local. Neste presépio, músicos, também em tamanho natural, compõem o presépio com a Sagrada Família.

No Lago Azul, o presépio pode ser visitado das 8h às 21h, todos os dias da semana. O parque fica na Colomba Merlin, 831.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE. A programação está sujeita a alterações.

A Prefeitura promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 com o patrocínio das empresas O Boticário, Ademicon, Volvo, Muffato, Electrolux, Condor, Festval, Ebanx, Consórcio Servopa, Copel Telecom, Loterias Caixa/Governo Federal e ParkShoppingBarigüi. A programação começa no dia 18 de novembro e a decoração poderá ser vista até 9 de janeiro.