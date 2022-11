O desembargador José Laurindo de Souza Neto recebe Colar do Mérito Judiciário do presidente do TJ do Piauí, José Ribamar de Oliveira

O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador José Laurindo de Souza Neto, recebeu hoje o Honraria do Colar do Mérito Judiciário. A entrega foi feita pelo presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador José Ribamar de Oliveira, em alusão aos 131 anos da criação da Corte do estado.