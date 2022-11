Guarda Municipal de Araucária

Foi preso no sábado (5) pela Guarda Municipal de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, um homem de 31 anos que convivia maritalmente com uma menina de apenas 13 anos. A ação contou com apoio do Conselho Tutelar. A prisão aconteceu em uma área de ocupação na Rua dos Gerânios.

